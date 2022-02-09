Вайцеховская: не пора ли глобально пересмотреть правила борьбы с допинговыми проявлениями?

Известная спортивная журналистка, олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию с сомнительным тестом на использование запрещённых препаратов одного из российских фигуристов на зимней Олимпиаде в Пекине.
«И ещё, как говорится, мысли вслух, независимо от того, каким будет вердикт МОК.
Если речь идёт о сомнительной допинг-пробе, сданной ДО приезда спортсменов на Игры, как это сейчас на разные лады обсуждается в СМИ, хочется спросить: не пора ли глобально пересмотреть правила так называемой борьбы с допинговыми проявлениями? Почему человек с положительным пцр-тестом не может въехать в страну, проводящую Олимпиаду, а с сомнительной допинг-пробой — пожалуйста? В чём проблема? Не было времени проанализировать взятую пробу раньше? Чушь! Это делается максимум за сутки.
И получается, что ответ здесь только один: вся существующая система борьбы с допингом направлена не на чистоту спорта и заботу об атлетах, а исключительно на то, чтобы править миром незаметно для санитаров. Вы, ребята, жилы рвёте, стараясь стать лучшими в мире, а у нас в рукаве припасено…
К чему это я? К тому, что провиниться, ошибиться, пострадать от чужого умысла, может любой — никто от этого в спортивном мире не застрахован. На этот случай предусмотрены наказания, которые, если ты с ними не согласен, можно оспорить. Но подгонять кейсы под ОИ, как делается уже не впервые — это выглядит, как профессиональная проституция. Независимо от того, о какой стране идёт речь», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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