Валиева — перед отменой церемонии: Кацалапов не взял штаны, моё задание — найти их

Олимпийская чемпионка Камила Валиева поведала об особом задании, которое выполняли российские фигуристы перед намеченной на 8 февраля церемонией награждения победителей и призёров в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Штанов не хватает у Никиты. Он не взял свои штаны, поэтому мы ищем штаны на награждение. У меня есть задание — я ищу штаны», — сказала Валиева в эфире Первого канала. Данное видео было записано накануне, и его показали сегодня. Команда находилась в приподнятом настроении, ребята активно шутили.

Напомним, что позже церемония награждения была отменена. Как утверждают некоторые СМИ, это связано с сомнительным результатом теста на допинг у одного из российских спортсменов.

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