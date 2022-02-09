Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Валиева — перед отменой церемонии: Кацалапов не взял штаны, моё задание — найти их

Валиева — перед отменой церемонии: Кацалапов не взял штаны, моё задание — найти их
Комментарии

Олимпийская чемпионка Камила Валиева поведала об особом задании, которое выполняли российские фигуристы перед намеченной на 8 февраля церемонией награждения победителей и призёров в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Штанов не хватает у Никиты. Он не взял свои штаны, поэтому мы ищем штаны на награждение. У меня есть задание — я ищу штаны», — сказала Валиева в эфире Первого канала. Данное видео было записано накануне, и его показали сегодня. Команда находилась в приподнятом настроении, ребята активно шутили.

Напомним, что позже церемония награждения была отменена. Как утверждают некоторые СМИ, это связано с сомнительным результатом теста на допинг у одного из российских спортсменов.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022