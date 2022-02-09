«Сильнейшие из тех, кто есть». Драчёв — о составах на мужской и женский спринты на ОИ

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выбор составов сборной России на мужской и женский спринты на Олимпиаде-2022 в Пекине. За мужскую сборную выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов, женскую команду представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

«Тренерам виднее, это они смотрят, кого ставить. В принципе, сильнейшие из тех, кто есть. Там же всего пять мальчиков и пять девочек. Кто-то один не побежит в любом случае. Нормальный, боевой состав. Просто вместо Халили добавился Серохвостов», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Женский спринт на Олимпиаде состоится 11 февраля, мужской — 12 февраля.

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