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Ярошенко: хочется увидеть Казакевич в деле. Резцова демонстрирует хорошую форму

Ярошенко: хочется увидеть Казакевич в деле. Резцова демонстрирует хорошую форму
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Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал состав сборной России на связку «спринт-пасьют» на зимней Олимпиаде в Пекине.

«И у мужчин, и у женщин оптимальный состав. Буртасова выбыла из состава, потому что она пока худшая, если не считать Нигматуллину, но десять промахов после бронзовой медали —недоразумение. С ней будет всё нормально. Хочется увидеть Казакевич в деле. К тому же, Резцова сейчас в хорошей форме, что она и демонстрирует.

Что касается мужчин, то Серохвостов доказал — достоин бежать связку спринт-пасьют. Надеюсь, он покажет отличную скорость. Трое наших ребят в десятке сильнейших по ходу. Если справятся со стрельбой, то будут бороться за самые высокие места. Всё оптимистично», — сказал Ярошенко в беседе с Егором Филиным.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

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