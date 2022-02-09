Ярошенко: хочется увидеть Казакевич в деле. Резцова демонстрирует хорошую форму

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал состав сборной России на связку «спринт-пасьют» на зимней Олимпиаде в Пекине.
«И у мужчин, и у женщин оптимальный состав. Буртасова выбыла из состава, потому что она пока худшая, если не считать Нигматуллину, но десять промахов после бронзовой медали —недоразумение. С ней будет всё нормально. Хочется увидеть Казакевич в деле. К тому же, Резцова сейчас в хорошей форме, что она и демонстрирует.
Что касается мужчин, то Серохвостов доказал — достоин бежать связку спринт-пасьют. Надеюсь, он покажет отличную скорость. Трое наших ребят в десятке сильнейших по ходу. Если справятся со стрельбой, то будут бороться за самые высокие места. Всё оптимистично», — сказал Ярошенко в беседе с Егором Филиным.
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- 9 февраля 2022
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