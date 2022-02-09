Двое россиян пробились в полуфинал турнира по шорт-треку на дистанции 1500 м

Россияне Денис Айрапетян и Семён Елистратов пробились в полуфинал олимпийских соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 м. Даниил Ейбог завершил выступления на стадии четвертьфинала.

Айрапетян прошёл дистанцию со временем 2.09,776, Елистратов остановил секундомер на отсечке 2.15,094, а Ейбог показал время 2.16,975. Первенствовал в этой стадии турнира венгр Шандор Лю Шаолинь, установивший новый олимпийский рекорд – 2.09,213.

Начало полуфиналов намечено на 9 февраля, 15:29 мск.

Соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине проходят с 5 по 16 февраля 2022 года в Столичном дворце спорта. В рамках состязаний будут разыграны девять комплектов наград — по четыре у мужчин и женщин и один в смешанной дисциплине.



Действующим олимпийским чемпионом является корейский конькобежец Лим Хё Джун.

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