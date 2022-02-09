Двое россиян пробились в полуфинал турнира по шорт-треку на дистанции 1500 м

Россияне Денис Айрапетян и Семён Елистратов пробились в полуфинал олимпийских соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 м. Даниил Ейбог завершил выступления на стадии четвертьфинала.
Айрапетян прошёл дистанцию со временем 2.09,776, Елистратов остановил секундомер на отсечке 2.15,094, а Ейбог показал время 2.16,975. Первенствовал в этой стадии турнира венгр Шандор Лю Шаолинь, установивший новый олимпийский рекорд – 2.09,213.
Начало полуфиналов намечено на 9 февраля, 15:29 мск.
Соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине проходят с 5 по 16 февраля 2022 года в Столичном дворце спорта. В рамках состязаний будут разыграны девять комплектов наград — по четыре у мужчин и женщин и один в смешанной дисциплине.
Действующим олимпийским чемпионом является корейский конькобежец Лим Хё Джун.
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 9 февраля 2022
-
15:34
-
15:34
-
15:32
-
15:29
-
15:27
-
15:26
-
15:25
-
15:15
-
15:15
-
15:12
-
15:09
-
15:07
-
15:01
-
14:59
-
14:57
-
14:56
-
14:55
-
14:53
-
14:52
-
14:51
-
14:51
-
14:47
-
14:43
-
14:40
-
14:39
-
14:35
-
14:34
-
14:30
-
14:30
-
14:29
-
14:28
-
14:26
-
14:24
-
14:23
-
14:21