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Татьяна Навка прокомментировала нецензурный ответ Анастасии Мишиной на вопрос журналистки

Татьяна Навка прокомментировала нецензурный ответ Анастасии Мишиной на вопрос журналистки
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала слова российской фигуристки Анастасии Мишиной, выступающей в парном катании с Александром Галлямовым. Ранее Мишину спросили на английском языке, как она чувствовала себя после падения с поддержки в произвольной программе командного турнира, и она ответила: «Я ****** не поняла».

«Эта тема не стоит обсуждения. Девочка просто на эмоциях была, уставшая, не идеально говорит по-английски. Ну высказалась и высказалась, никакого преступления она не совершила. Надо её поддержать», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

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