Сборная России не смогла пробиться в финал женской эстафеты на 3000 м в шорт-треке

Сборная России, за которую выступали Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Елена Серёгина, не смогла пробиться в финал эстафеты на дистанции 3000 м в олимпийском турнире по шорт-треку на Играх, проходящих в Пекине (Китай).

По правилам состязаний, в заявке каждой страны находятся пять конькобежек, но в забеге могут принять участие только четыре из них. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира — 2021/2022.

Начало утешительного и главного финалов назначено на 13 февраля, 14:35 мск.

Олимпийскими чемпионками Пхёнчхана являются корейские конькобежки.

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