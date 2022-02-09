Сборная России не смогла пробиться в финал женской эстафеты на 3000 м в шорт-треке
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Сборная России, за которую выступали Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Елена Серёгина, не смогла пробиться в финал эстафеты на дистанции 3000 м в олимпийском турнире по шорт-треку на Играх, проходящих в Пекине (Китай).
По правилам состязаний, в заявке каждой страны находятся пять конькобежек, но в забеге могут принять участие только четыре из них. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира — 2021/2022.
Начало утешительного и главного финалов назначено на 13 февраля, 14:35 мск.
Олимпийскими чемпионками Пхёнчхана являются корейские конькобежки.
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