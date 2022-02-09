«Все же так этого хотели!» Семеренко впервые прокомментировала досрочный отъезд с ОИ-2022

Олимпийская чемпионка в эстафете, чемпионка мира украинская биатлонистка Валентина Семеренко впервые прокомментировала то, что досрочно завершила выступление на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
В прошедшей ранее индивидуальной гонке 36-летняя Семеренко сошла с дистанции.
«Я делала и делаю всё возможное и невозможное, чтобы получать удовольствие от любимой работы. Но мой организм дал сбой, что заставило меня покинуть Олимпийские игры. Я долго думала и даю шанс молодым проявить себя на старте. Все же так этого хотели! Всем выражаю благодарность за поддержку, будьте здоровы!» — приводит слова Семеренко пресс-служба Федерации биатлона Украины (ФБУ).
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- 9 февраля 2022
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