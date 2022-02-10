Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно восемь комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.
Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 10 февраля
Сноуборд, хафпайп, женщины
1. Хлоя Ким (США) — 94,00.
2. Керальт Кастельет (Испания) — 90,25.
3. Сэна Томита (Япония) – 88,25.
Фигурное катание, мужчины
1. Нэйтан Чен (США) — 332,60.
2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05.
3. Сёма Уно (Япония) — 293,00.
Горнолыжный спорт, суперкомбинация, слалом, мужчины
1. Йоханнес Штрольц (Австрия) — 2.31,43.
2. Александер Омодт Кильде (Норвегия) +0,59.
3. Джеймс Кроуфорд (Канада) +0,68.
Сноуборд, сноуборд-кросс, мужчины
1. Алессандро Хеммерле (Австрия).
2. Элиот Гронден (Канада).
3. Омар Визинтин (Италия).
Лыжные гонки, гонка на 10 км, классический стиль, женщины
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 28.06,3.
2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0,4.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +31,5.
Фристайл, акробатика, микст
1. США — 338,34.
2. Китай — 324,22.
3. Канада — 290,98.
Конькобежный спорт, 5000 м, женщины
1. Ирене Схаутен (Нидерланды) — 6.43,51.
2. Изабель Вайдеман (Канада) +4.67.
3. Мартина Сабликова (Чехия) +6,58.
Санный спорт, эстафета
1. Германия — 3.03,406.
2. Австрия +0,080.
3. Латвия +0,948.
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