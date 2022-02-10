Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно восемь комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.



Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 10 февраля

Сноуборд, хафпайп, женщины

1. Хлоя Ким (США) — 94,00.

2. Керальт Кастельет (Испания) — 90,25.

3. Сэна Томита (Япония) – 88,25.

Фигурное катание, мужчины

1. Нэйтан Чен (США) — 332,60.

2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05.

3. Сёма Уно (Япония) — 293,00.

Горнолыжный спорт, суперкомбинация, слалом, мужчины

1. Йоханнес Штрольц (Австрия) — 2.31,43.

2. Александер Омодт Кильде (Норвегия) +0,59.

3. Джеймс Кроуфорд (Канада) +0,68.

Сноуборд, сноуборд-кросс, мужчины

1. Алессандро Хеммерле (Австрия).

2. Элиот Гронден (Канада).

3. Омар Визинтин (Италия).

Лыжные гонки, гонка на 10 км, классический стиль, женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 28.06,3.

2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0,4.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +31,5.

Фристайл, акробатика, микст

1. США — 338,34.

2. Китай — 324,22.

3. Канада — 290,98.

Конькобежный спорт, 5000 м, женщины

1. Ирене Схаутен (Нидерланды) — 6.43,51.

2. Изабель Вайдеман (Канада) +4.67.

3. Мартина Сабликова (Чехия) +6,58.

Санный спорт, эстафета

1. Германия — 3.03,406.

2. Австрия +0,080.

3. Латвия +0,948.

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