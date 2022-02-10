Санный спорт, Олимпийские игры — 2022, эстафета: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится эстафета в рамках соревнований по санному спорту. Начало запланировано на 16:30 мск.
В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Церемония закрытия Игр-2022 состоится 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Столица Китая стала первым городом, в котором состоялась как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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