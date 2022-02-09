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Журова — о Валиевой: всё направлено на выбивание российских спортсменов из колеи

Журова — о Валиевой: всё направлено на выбивание российских спортсменов из колеи
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала информацию, согласно которой причиной допингового скандала после командного турнира на Олимпийских играх в Пекине (Китай) стал тест Камилы Валиевой.

«Сейчас всех нас побуждают сделать очень большую ошибку — комментировать неофициальную информацию, чем больше усугубляется ситуация. Утром был Марк, сейчас – Камила, завтра будет ещё кто-то. Это всё направлено на то, чтобы наши спортсмены, которые могут завоевать индивидуальные медали, были выбиты из колеи. Надеюсь, Этери не показывает, что сейчас пишут в СМИ о Камиле, не дай бог.

Понятно, что ведётся специальная работа. Пока информация не проверена, нельзя допускать раздувание ситуации. В первую очередь нужно думать о спортсменах и защитить их психологическое состояние и настрой. Сто процентов это была запущена утка, что дальше будет — мы не знаем.

Верим в наших спортсменов, раньше времени паниковать не стоит. Не просто так расплывчатый ответ от Международной федерации, они дают шанс самим всё придумать. С юридической точки зрения всё правильно делают МОК, ВАДА и Международная федерация. Они не имеют права разглашать ситуацию, даже если кто-то из тех, кто находился на подиуме, имеет сомнительный тест. Это делает либо сам спортсмен, либо организация, которая его представляет», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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