Клебо — о победе Большунова в скиатлоне на ОИ: я ощущал себя юниором

Четырёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо рассказал, какие эмоции испытывал во время скиатлона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, гонку уверенно выиграл россиянин Александр Большунов. Серебро завоевал Денис Спицов, бронзу — финн Ийво Нисканен. Клебо финишировал 40-м, проиграв более 9 минут.

«Это было впечатляюще. Я ощущал себя юниором. У меня не было ни малейшего шанса. Я отдавал все силы и чувствовал, что мне может понадобиться дефибриллятор по ходу гонки. Я вообще не был хорош в воскресенье», — приводит слова Клебо TV2.

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