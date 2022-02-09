Тренер сборной Украины критически высказался о системе тестирований на ковид в Пекине

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец критически высказался о системе тестирования на коронавирус на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Скажу вам правду: это сумасшедший дом. Динамика есть, она идёт вверх, а когда уже думаешь, что завтра будет отрицательный тест – снова хуже показывает. Я уже не верю никому. Такое у Даши (Блашко), Миши Гуменяка, Игоря Ященко, Елены Билосюк, Юрая Санитры. Они сидят уже 10 дней, Санитра – уже почти две недели.
Один день результат отрицательный, а на следующий – положительный. Насколько я человек доверчивый и хочу видеть лучшее, но здесь уже… Надеюсь, я неправ и их раньше выпустят, потому что и так есть две недели карантина», — приводит слова Велепца Sport.ua.
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- 9 февраля 2022
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