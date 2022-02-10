Стало известно, на каких условиях Бьорндален и Домрачева готовы продлить контракт с Китаем

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, ныне являющийся старшим тренером сборной Китая, рассказал, на каких условиях может продлить контракт с китайской стороной.

Контракт Бьорндалена и его жены, титулованной белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой, заканчивается после Олимпиады-2022 в Пекине.

«Посмотрим, что мы будем делать дальше. Это захватывающий опыт, так что посмотрим, как всё пойдёт. Если мы будем работать тем образом, в который я верю, нам будет интересно двигаться вперёд. Нам нужно чаще соревноваться с лучшими биатлонистами мира. Важно, чтобы спортсмены имели возможность регулярно бороться с мировой элитой. Для меня это важнейший вопрос.

Мы так и не получили добро на поездку в Европу после Олимпиады. Как я уже говорил, китайские биатлонисты были в «пузыре» в течение двух лет, думаю, большинство из них перестанет соревноваться после Игр», — приводит слова Бьорндалена TV2.

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