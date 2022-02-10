Фрида Карлссон: не собираюсь сосредотачиваться на Йохауг в разделке

Шведская лыжница Фрида Карлссон поделилась ожиданиями от выступления в классической разделке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Она пройдёт 10 февраля в 10:00 мск.
«Да, раздельный старт мне и правда подходит. Там вы полностью сосредотачиваетесь на своём ходе, это именно то, о чём я сейчас думаю. Думаю о том, что я должна сделать, чтобы пройти дистанцию как можно быстрее от начала до конца.
Терезе показала на Олимпиаде отличную форму, вот и всё. Но я не собираюсь сосредотачиваться на ней, лишь я могу повлиять на то, как быстро пробегу гонку. Могу признать, что немного нервничала перед скиатлоном, но сейчас я стою здесь и нахожусь в предвкушении того, что меня ждёт впереди. Просто пойду и развлекусь.
Терезе сказала, что потратила много энергии на победу в скиатлоне? Не знаю, устала ли она так, как я. Но это хорошо, мы можем поспорить с ней об этом», — приводит слова Карлссон Expressen.
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