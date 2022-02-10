Мозалёв упал с четверного сальхова и четверного тулупа в произвольной программе ОИ-2022

18-летний российский фигурист Андрей Мозалёв завершил выступление в произвольной программе на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), он выступал под вторым номером. Судьи оценили его прокат в 156.28 балла, что в сумме с короткой – 233.33 балла.
Отметим, что российский фигурист упал с четверного сальхова и четверного тулупа, а при исполнении иных элементов были недокруты.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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