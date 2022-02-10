Марк Кондратюк допустил ошибки в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине
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Российский фигурист Марк Кондратюк выступил с произвольной программой на личном турнире в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай). Он допустил ошибку на тройных акселях — степаут и «бабочку».
Марк упал при выполнении тройного сальхова в каскаде с четверным сальховом через ойлер. За своё выступление Кондратюк получил 162,71 балла. По итогам короткой программы Марк занимал 15-е место.
Ранее Кондратюк в составе сборной России выиграл командный турнир, но церемонию награждения перенесли из-за обнаружения запрещённой субстанции в допинг-тесте 15-летней Камилы Валиевой.
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