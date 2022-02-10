Американка Хлоя Ким завоевала золото в хафпайе на ОИ-2022
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В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» состоялся финал в соревнованиях по сноуборду у женщин в хафпайе. Спортсменки из России в розыгрыше медалей этого вида спорта вовсе не участвовали.
Золото взяла представительница США Хлоя Ким, показав результат в 94.00 балла. Испанка Керальт Кастельет набрала 90.25 балла, что позволило ей взять серебряную медаль. На третьем же месте оказалась представительница Японии Сэна Томита, её результат – 88.25 балла.
Четвёртое место у Цай Сюэтун (81.25 балла) из Китая, а пятое место снова у Японии – Руки Томита набрала 80.50 балла.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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