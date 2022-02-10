Американка Хлоя Ким завоевала золото в хафпайе на ОИ-2022

В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» состоялся финал в соревнованиях по сноуборду у женщин в хафпайе. Спортсменки из России в розыгрыше медалей этого вида спорта вовсе не участвовали.



Золото взяла представительница США Хлоя Ким, показав результат в 94.00 балла. Испанка Керальт Кастельет набрала 90.25 балла, что позволило ей взять серебряную медаль. На третьем же месте оказалась представительница Японии Сэна Томита, её результат – 88.25 балла.



Четвёртое место у Цай Сюэтун (81.25 балла) из Китая, а пятое место снова у Японии – Руки Томита набрала 80.50 балла.



Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.