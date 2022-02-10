Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Американка Хлоя Ким завоевала золото в хафпайе на ОИ-2022

Американка Хлоя Ким завоевала золото в хафпайе на ОИ-2022
Комментарии

В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» состоялся финал в соревнованиях по сноуборду у женщин в хафпайе. Спортсменки из России в розыгрыше медалей этого вида спорта вовсе не участвовали.

Золото взяла представительница США Хлоя Ким, показав результат в 94.00 балла. Испанка Керальт Кастельет набрала 90.25 балла, что позволило ей взять серебряную медаль. На третьем же месте оказалась представительница Японии Сэна Томита, её результат – 88.25 балла.

Четвёртое место у Цай Сюэтун (81.25 балла) из Китая, а пятое место снова у Японии – Руки Томита набрала 80.50 балла.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Олимпиада 2022. Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
10 февраля 2022, четверг. 04:30 МСК
Окончено
1
Хлоя Ким
США
94.00
2
Керальт Кастельет
Испания
90.25
3
Сэна Томита
Япония
88.25
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022