Третьяков и Рукосуев – четвёртые после второй попытки в скелетоне на ОИ-2022

В Яньцине (Китай) на стадионе «Яньцин Слайдинг Сентер» состоялась вторая попытка у мужчин в соревнованиях по скелетону. Россию представляли Александр Третьяков, Евгений Рукосуев и Даниил Романов.
Лучший результат среди российских спортсменов у Третьякова, который показал результат в 2:01.20. Это четвёртый результат среди всех спортсменов. На том же месте расположился Рукосуев, который проехал дистанцию за то же время, что и Третьяков. Третий россиянин Романов стал 23-м, его результат – 2:05.07.
На первом месте расположился немец Кристофер Гротер, он проехал дистанцию за 2:00.33. Второй – тоже представитель Германии Аксель Юнг (2:01.03). Третье место у китайца Янь Вэньгана (2:01.08).
Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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