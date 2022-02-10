Российская чемпионка ОИ высказалась о скандале с допинг-тестом Камилы Валиевой
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич прокомментировала скандальную ситуацию вокруг командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Сборная России выиграла командные соревнования, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Камилы Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.
«Опять двадцать пять. Не знаю как, но сейчас главное — абстрагироваться и продолжать подготовку к следующим стартам! Мы все ждём справедливого решения и награждения наших спортсменов», — написала Пацкевич на своей странице в «Инстаграме».
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