Российская чемпионка ОИ высказалась о скандале с допинг-тестом Камилы Валиевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич прокомментировала скандальную ситуацию вокруг командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Сборная России выиграла командные соревнования, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Камилы Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.

«Опять двадцать пять. Не знаю как, но сейчас главное — абстрагироваться и продолжать подготовку к следующим стартам! Мы все ждём справедливого решения и награждения наших спортсменов», — написала Пацкевич на своей странице в «Инстаграме».

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