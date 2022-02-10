Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Дмитрий Губерниев назвал хорошим знаком факт выхода Валиевой на тренировку в четверг

Дмитрий Губерниев назвал хорошим знаком факт выхода Валиевой на тренировку в четверг
Комментарии

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что российская фигуристка Камила Валиева сегодня, 10 февраля, вышла на тренировку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«По Валиевой все в состоянии ожидания. Все ждут и надеются. Хороший знак, что она была на тренировке», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сборная России выиграла командные соревнования фигуристов, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Камилы Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022