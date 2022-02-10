Дмитрий Губерниев назвал хорошим знаком факт выхода Валиевой на тренировку в четверг
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что российская фигуристка Камила Валиева сегодня, 10 февраля, вышла на тренировку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«По Валиевой все в состоянии ожидания. Все ждут и надеются. Хороший знак, что она была на тренировке», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сборная России выиграла командные соревнования фигуристов, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Камилы Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.
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