Дмитрий Губерниев назвал хорошим знаком факт выхода Валиевой на тренировку в четверг

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что российская фигуристка Камила Валиева сегодня, 10 февраля, вышла на тренировку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«По Валиевой все в состоянии ожидания. Все ждут и надеются. Хороший знак, что она была на тренировке», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сборная России выиграла командные соревнования фигуристов, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Камилы Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.