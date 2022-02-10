Тренер России: Мальцев в четвертьфинале со всей дури побежал. Я орал — стой, не надо!

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал выступление Артёма Мальцева в спринте на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Мальцев пробился в финале, где занял пятое место.
«На Кубке мира он уже показывал неплохие результаты, но после скиатлона мы думали, что он будет тяжеловатым. А он в подъём в своём четвертьфинале со всей дури побежал. Я ему орал: «Артём, стой, стой, не надо!» Здесь трасса тяжёлая, тут можно отработать подъём, а на финишную часть тебя может не хватить. Я боялся, что он выдаст максимум на подъёме, а потом встанет. Но Мальцев держал скорость!» — написал Турышев в своём блоге на «Чемпионате».
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