Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц выиграл золото Олимпиады-2022 в суперкомбинации
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Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц завоевал золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в суперкомбинации. Серебряным призёром стал норвежец Александер Омодт Кильде. Бронза досталась представителю Канады Джеймсу Кроуфорду.
Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Суперкомбинация
1. Йоханнес Штрольц (Австрия) — 2.31,43.
2. Александер Омодт Кильде (Норвегия) +0,59.
3. Джеймс Кроуфорд (Канада) +0,68.
Российские горнолыжники участия в соревнованиях не принимали. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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