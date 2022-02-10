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Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц выиграл золото Олимпиады-2022 в суперкомбинации

Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц выиграл золото Олимпиады-2022 в суперкомбинации
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Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц завоевал золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в суперкомбинации. Серебряным призёром стал норвежец Александер Омодт Кильде. Бронза досталась представителю Канады Джеймсу Кроуфорду.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Суперкомбинация
1. Йоханнес Штрольц (Австрия) — 2.31,43.
2. Александер Омодт Кильде (Норвегия) +0,59.
3. Джеймс Кроуфорд (Канада) +0,68.

Российские горнолыжники участия в соревнованиях не принимали. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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Олимпиада 2022. Горнолыжный спорт
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
10 февраля 2022, четверг. 09:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Штрольц
Австрия
2:31.43
2
Александер Омодт Кильде
Норвегия
+0.59
3
Джеймс Кроуфорд
Канада
+0.68
Комментарии
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