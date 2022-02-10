Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц выиграл золото Олимпиады-2022 в суперкомбинации

Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц завоевал золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в суперкомбинации. Серебряным призёром стал норвежец Александер Омодт Кильде. Бронза досталась представителю Канады Джеймсу Кроуфорду.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Суперкомбинация

1. Йоханнес Штрольц (Австрия) — 2.31,43.

2. Александер Омодт Кильде (Норвегия) +0,59.

3. Джеймс Кроуфорд (Канада) +0,68.

Российские горнолыжники участия в соревнованиях не принимали. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.