Илья Авербух обратился к Камиле Валиевой на фоне скандала с допинг-тестом на ОИ-2022

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой. Напомним, сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.

«Камила, я не раз говорил, что ты поцелована богом и пришла на эту землю, чтобы вдохновлять, открывать новые грани в фигурном катании. Я уверен, что таких людей Господь особенно хранит. Уверен, что каждый в нашей стране переживает — и сердцем с тобой!

Пока мы ещё не владеем всей информацией, но я призываю вас, друзья, писать добрые слова, не ища заговоров, не опережая события, не задаваясь вопросом, кто виноват, и аккумулировать позитивную энергию в поддержку наших спортсменов», — написал Авербух в своём «инстаграме».

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