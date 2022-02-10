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Мужская сборная России по кёрлингу победила команду Китая на Олимпийских играх — 2022

Мужская сборная России по кёрлингу победила команду Китая на Олимпийских играх — 2022
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Мужская сборная России по кёрлингу во втором матче группового турнира на Олимпийских играх в Пекине обыграла команду Китая со счётом 7:4 (0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1, 4:0).

На старте соревнований россияне уступили команде США — 5:6. В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе
11 февраля
4:05. Россия — Швейцария.
15:05. Россия — Дания.

13 февраля
4:05. Россия — Италия.

14 февраля
9:05. Россия — Швеция.

15 февраля
4:05. Россия — Норвегия.
15:05. Россия — Канада.

16 февраля
9:05. Россия — Великобритания.

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Олимпиада 2022. Кёрлинг
Мужчины. 2-й тур. Китай - Россия
10 февраля 2022, четверг. 09:05 МСК
Китай
Окончено
4:7
Россия
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