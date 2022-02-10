Мужская сборная России по кёрлингу победила команду Китая на Олимпийских играх — 2022

Мужская сборная России по кёрлингу во втором матче группового турнира на Олимпийских играх в Пекине обыграла команду Китая со счётом 7:4 (0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1, 4:0).
На старте соревнований россияне уступили команде США — 5:6. В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
Расписание матчей сборной России на групповом этапе
11 февраля
4:05. Россия — Швейцария.
15:05. Россия — Дания.
13 февраля
4:05. Россия — Италия.
14 февраля
9:05. Россия — Швеция.
15 февраля
4:05. Россия — Норвегия.
15:05. Россия — Канада.
16 февраля
9:05. Россия — Великобритания.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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