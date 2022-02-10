Мужская сборная России по кёрлингу победила команду Китая на Олимпийских играх — 2022

Мужская сборная России по кёрлингу во втором матче группового турнира на Олимпийских играх в Пекине обыграла команду Китая со счётом 7:4 (0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1, 4:0).

На старте соревнований россияне уступили команде США — 5:6. В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.



Расписание матчей сборной России на групповом этапе

11 февраля

4:05. Россия — Швейцария.

15:05. Россия — Дания.



13 февраля

4:05. Россия — Италия.



14 февраля

9:05. Россия — Швеция.



15 февраля

4:05. Россия — Норвегия.

15:05. Россия — Канада.



16 февраля

9:05. Россия — Великобритания.

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