Максим Ковтун: для наших мужчин эта Олимпиада станет хорошей закалкой на будущее

Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун поделился впечатлениями от выступления мужчин в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. Золото завоевал Нэйтан Чен, россияне Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв стали 8-м, 15-м и 19-м соответственно.

«Сильнейшее впечатление оставил Нэйтан Чен. Это было легендарное выступление. Рад, что увидел его хотя бы в прямом эфире, и бесконечно завидую тем, кто наблюдал за этим вживую.

Семененко выдал очень эмоциональный прокат. Для наших ребят эта Олимпиада станет хорошей закалкой и на будущее — это грандиозный опыт.

Сейчас у нас есть три сильных и молодых одиночника с опытом выступления на Олимпийских играх. Ребятам желаю только расти и использовать опыт, который сейчас получили», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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