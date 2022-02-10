Нейтан Чэн завоевал золото, Трусова делала селфи с чемпионом, Валиева наблюдала. Фото с ОИ

Сегодня, 10 февраля, американский фигурист Нэйтан Чен выиграл золото на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряным призёром стал японец Юма Кагияма, бронзу завоевал его соотечественник Сёма Уно. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал четвёртым. Лучший из россиян, Евгений Семененко, занял восьмое место.

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал своё выступление на Олимпиаде в Пекине.



«Считаю, что с прокатами я справился. Короткая программа вообще сложилась для меня наилучшим образом. С произвольной программой я, думаю, тоже справился. Несмотря на небольшую помарку на первом прыжке, мне удалось докатать программу до конца, выполнить все элементы. В целом очень доволен стартом, рад, что именно здесь показал лучший результат сезона.



Я настроился, прежде всего, на свои прокаты. Хотелось покататься в кайф, как на чемпионатах мира, в своё удовольствие. Рад, что всё так сложилось.



Сейчас я, прежде всего, отдохну, подлатаю спину, а дальше посмотрим. Приеду домой, буду тренироваться, готовиться к следующим соревнованиям. Улетаю, скорее всего, 12-го числа, но официальной информации нет», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова…

Лучшие кадры с соревнований по фигурному катанию среди мужчин — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.