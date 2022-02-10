Ковтун: Кондратюк был эмоционально опустошён — невозможно не выдохнуться за четыре проката

Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун поделился впечатлениями от выступления мужчин в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. Золото завоевал Нэйтан Чен, россияне Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв стали 8-м, 15-м и 19-м соответственно.

«Не думаю, что Марку Кондратюку не хватило физических сил, скорее моральных. Физически Марк был готов, он очень лёгкий спортсмен. Человек ехал на Олимпийские игры и понимал, что ему предстоит четыре проката — вся подготовка была нацелена на это.

Эмоционально невозможно не выдохнуться, когда у тебя четыре проката на главном старте твоей жизни. Понятно, что ошибки связаны с тем, что Марк был эмоционально опустошён», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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