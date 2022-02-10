Юлия Ступак прокомментировала 7-е место в разделке на ОИ и оценила 4-е место Непряевой

Лыжница сборной России Юлия Ступак прокомментировала итоги гонки на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде-2022 в Пекине. Ступак заняла седьмое место, Наталья Непряева — четвёртое, отстав от третьей строчки на 0,1 секунды.
«Я ехала так, как чувствовала, и у меня не было какой-то определённой тактики. Я знала, что если начинать быстро, то «наешься», поэтому старалась поработать более грамотно. Состояние тяжёлое, но я постаралась выдать всё, что у меня за душой скопилось. Радует, что состояние не такое, как в скиатлоне, а лучше. Мне кажется, что меня болельщики зарядили энергией — я прямо ожила сегодня. Сильный ветер, который был, не помогал, но когда бежишь, не замечаешь ветер, снег, дождь. Самое главное — внутри всё сосредоточено.
Много было подобных ситуаций, как у Наташи, ещё с юниорских времён. Где-то потерял, а где-то приобрёл. Я не хочу говорить за Натаху, но, думаю, ей хватает мотивации и злости. Поэтому если она захочет, то скажет сама, а я буду говорить за себя. Если ставить себе оценку за гонку, учитывая тяжёлое самочувствие, то могу поставить оценку «3», — передаёт слова Ступак корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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