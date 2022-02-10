Кертту Нисканен: в глубине души я уже думала, что медали — это не для меня

Финская лыжница Кертту Нисканен прокомментировала второе место в гонке на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде-2022 в Пекине. Её отставание от норвежки Терезе Йохауг, одержавшей победу, составило 0,4 секунды.
«Мне казалось, что это та гонка, где я могу рассчитывать на подиум. Это классика, высокогорье, очень тяжёлая трасса. Условия хорошо мне подходили, и я смогла этим воспользоваться.
Много раз я была четвёртой на чемпионате мира и Олимпиаде. Возможно, где-то в глубине души я уже думала, что медали — это не для меня. Но рада, что сегодня справилась. Счастлива, что получу первую медаль», — сказала Нисканен после гонки.
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- 10 февраля 2022
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