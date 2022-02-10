Татьяна Тарасова подвела итоги выступления российских мужчин на Олимпиаде-2022

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от выступления мужчин в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. Золото завоевал Нэйтан Чен, россияне Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв стали 8-м, 15-м и 19-м соответственно.

«Семененко хорошо катался! Он молодец. Все трое старались. Кондратюка не хватило после командника. Всего себя там отдал. Мозалёв показал средний прокат. На Олимпиаде такое не прокатывает. Но получил ценный опыт», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.