Татьяна Тарасова подвела итоги выступления российских мужчин на Олимпиаде-2022
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от выступления мужчин в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. Золото завоевал Нэйтан Чен, россияне Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв стали 8-м, 15-м и 19-м соответственно.
«Семененко хорошо катался! Он молодец. Все трое старались. Кондратюка не хватило после командника. Всего себя там отдал. Мозалёв показал средний прокат. На Олимпиаде такое не прокатывает. Но получил ценный опыт», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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