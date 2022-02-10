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Эбба Андерссон: Карлссон была сильно измождена и с трудом дышала после гонки

Эбба Андерссон: Карлссон была сильно измождена и с трудом дышала после гонки
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Шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала выступление своей соотечественницы Фриды Карлссон в гонке с раздельным стартом на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Андерссон заняла шестое место, Карлссон стала 12-й.

«Фрида была сильно измождена и с трудом дышала. Я постаралась ей помочь, чем могла, и потом к нам подошли другие людей, которые помогли. Надеюсь, Фрида сможет справиться с этой неудачей и перезарядит батарейки, потому что скоро эстафета, а она важный член команды. К таким вещам нужно относиться серьёзно и стараться помочь, если есть возможность», — сказала Андерссон после гонки.

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