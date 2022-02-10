Американские фристайлисты выиграли командные соревнования по акробатике на ОИ-2022

В Пекине (Китай) на Олимпийских играх завершились соревнования по фристайлу в акробатике в миксте. Победу одержала сборная США. Серебряные медали — у сборной Китая, а бронза — у Канады.
Четвёртое место заняла сборная Швейцарии, которая вышла в финал, но не сумела подняться на пьедестал. Российские фристайлисты не смогли квалифицироваться в заключительную стадию соревнований. В состав команды входили Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин. Отметим, что в соревнованиях не принял участия лидер российской сборной Максим Буров.
Олимпийские игры. Фристайл. Акробатика. Микст. Финал 2
1. США — 338,34
2. Китай — 324,22
3. Канада — 290,98.
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