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Американские фристайлисты выиграли командные соревнования по акробатике на ОИ-2022

Американские фристайлисты выиграли командные соревнования по акробатике на ОИ-2022
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В Пекине (Китай) на Олимпийских играх завершились соревнования по фристайлу в акробатике в миксте. Победу одержала сборная США. Серебряные медали — у сборной Китая, а бронза — у Канады.

Четвёртое место заняла сборная Швейцарии, которая вышла в финал, но не сумела подняться на пьедестал. Российские фристайлисты не смогли квалифицироваться в заключительную стадию соревнований. В состав команды входили Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин. Отметим, что в соревнованиях не принял участия лидер российской сборной Максим Буров.

Олимпийские игры. Фристайл. Акробатика. Микст. Финал 2

1. США — 338,34
2. Китай — 324,22
3. Канада — 290,98.

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Олимпиада 2022. Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 2
10 февраля 2022, четверг. 14:50 МСК
Окончено
1
США
338.34
2
Китай
324.22
3
Канада
290.98
Комментарии
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