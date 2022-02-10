Ирене Схаутен с олимпийским рекордом завоевала золото ОИ на 5000 м, Воронина — 6-я

Нидерландская конькобежка Ирене Схаутен завоевала золотую медаль на дистанции 5000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка показала результат 6.43,51 (олимпийский рекорд), опередив канадку Изабель Вайдеман и чешку Мартину Сабликову, завоевавших серебро и бронзу соответственно.

Россиянка Наталья Воронина показала результат 6.56,99 и заняла шестое место.

Олимпиада-2022. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

1. Ирене Схаутен (Нидерланды) — 6.43,51

2. Изабель Вайдеман (Канада) +4,67

3. Мартина Сабликова (Чехия) +6,58...

6. Наталья Воронина (Россия) +13,48.

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