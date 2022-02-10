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Ирене Схаутен с олимпийским рекордом завоевала золото ОИ на 5000 м, Воронина — 6-я

Ирене Схаутен с олимпийским рекордом завоевала золото ОИ на 5000 м, Воронина — 6-я
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Нидерландская конькобежка Ирене Схаутен завоевала золотую медаль на дистанции 5000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка показала результат 6.43,51 (олимпийский рекорд), опередив канадку Изабель Вайдеман и чешку Мартину Сабликову, завоевавших серебро и бронзу соответственно.

Россиянка Наталья Воронина показала результат 6.56,99 и заняла шестое место.

Олимпиада-2022. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

1. Ирене Схаутен (Нидерланды) — 6.43,51
2. Изабель Вайдеман (Канада) +4,67
3. Мартина Сабликова (Чехия) +6,58...
6. Наталья Воронина (Россия) +13,48.

Олимпиада 2022. Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
10 февраля 2022, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Ирене Схаутен
Нидерланды
6:43.510
2
Изабель Вайдеман
Канада
+4.67
3
Мартина Сабликова
Чехия
+6.58

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