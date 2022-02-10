Схаутен била рекорды и радовалась победе, Воронина разочаровалась результатом. Фото ОИ-22

Сегодня, 10 февраля, нидерландская конькобежка Ирене Схаутен завоевала золотую медаль на дистанции 5000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка показала результат 6.43,51 (олимпийский рекорд), опередив канадку Изабель Вайдеман и чешку Мартину Сабликову, завоевавших серебро и бронзу соответственно. Россиянка Наталья Воронина показала результат 6.56,99 и заняла шестое место.

Российская конькобежка Наталья Воронина прокомментировала собственное выступление. Спортсменка призналась, что сильно разочарована.



«Никаких ощущений… Только разочарование. Конечно, я недовольна, но на данный момент — это всё, что я могла показать. Сезон не удался. Как бы я ни хотела пробежать быстрее, но выше головы не прыгнешь. На данный момент я готова на такой результат. Не знаю, что ещё сказать. После операции я сразу поняла, что будет тяжело. Глупо это отрицать.



Командная гонка — это единственный шанс. Стадия принятия ещё не пришла. Мне ещё нужно время. Чтобы занять призовое место, мне нужно было бежать, как в прошлом сезоне (на чемпионате мира) в Херенвене. 6:50 — это минимум. Злюсь на обстоятельства, но от них не убежать. Не сделала бы операцию — могло бы быть ещё хуже», — сказала Воронина.

Лучшие кадры с соревнований по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 5000 метров — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.