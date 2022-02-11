Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 11 февраля

Сегодня, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно семь комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.
Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 11 февраля
Сноуборд, хафпайп, мужчины
1. Аюму Хирано (Япония) — 96,00.
2. Скотти Джеймс (Австралия) — 92,50.
3. Ян Шеррер (Швейцария) — 87,25.
Горнолыжный спорт, супергигант, женщины
1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — 1.13,51.
2. Мирьям Пухнер (Австрия) +0,22.
3. Мишель Гизен (Швейцария) +0,30.
Лыжные гонки, гонка на 15 км, классический стиль, мужчины
1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8.
2. Александр Большунов (Россия) +23,2.
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5.
Конькобежный спорт, 10 000 м, мужчины
1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12.30,74.
2. Патрик Руст (Нидерланды) +13,85.
3. Давиде Гьотто (Италия) +15,24/
Биатлон, спринт, женщины
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 20:44,3 (0).
2. Эльвира Эберг (Швеция) + 30,9 (0).
3. Доротея Вирер (Италия) + 37,2 (0).
Шорт-трек, 1000 м, женщины
1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 1.28,391.
2. Чхой Мин Чон (Южная Корея) — 1.28,443.
3. Анне Десмет (Бельгия) — 1.28,928.
Скелетон, мужчины
1. Кристофер Гротер (Германия) — 4.01,01.
2. Аксель Юнг (Германия) +0,66.
3. Янь Вэньган (Китай) +0,76.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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