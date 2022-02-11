Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 11 февраля

Сегодня, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно семь комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 11 февраля

Сноуборд, хафпайп, мужчины

1. Аюму Хирано (Япония) — 96,00.

2. Скотти Джеймс (Австралия) — 92,50.

3. Ян Шеррер (Швейцария) — 87,25.

Горнолыжный спорт, супергигант, женщины

1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — 1.13,51.

2. Мирьям Пухнер (Австрия) +0,22.

3. Мишель Гизен (Швейцария) +0,30.

Лыжные гонки, гонка на 15 км, классический стиль, мужчины

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8.

2. Александр Большунов (Россия) +23,2.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5.

Конькобежный спорт, 10 000 м, мужчины

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12.30,74.

2. Патрик Руст (Нидерланды) +13,85.

3. Давиде Гьотто (Италия) +15,24/

Биатлон, спринт, женщины

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 20:44,3 (0).

2. Эльвира Эберг (Швеция) + 30,9 (0).

3. Доротея Вирер (Италия) + 37,2 (0).

Шорт-трек, 1000 м, женщины

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 1.28,391.

2. Чхой Мин Чон (Южная Корея) — 1.28,443.

3. Анне Десмет (Бельгия) — 1.28,928.

Скелетон, мужчины

1. Кристофер Гротер (Германия) — 4.01,01.

2. Аксель Юнг (Германия) +0,66.

3. Янь Вэньган (Китай) +0,76.

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