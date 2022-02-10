Депутат Свищёв отреагировал на первый день без медалей для России на Олимпиаде

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на первый день без медалей для российских олимпийцев в рамках зимних Игр в Пекине (Китай).

«День без медалей — не очень хорошо. Наша команда саночников заняла четвёртое место, как и Непряева. Сегодня день четвёртых мест. Вроде бы почётно, но без медалей. Это Олимпийские игры, не надо грустить. Мы расстроились, но впереди ещё много дней.

Должна ли Россия выигрывать медали каждый день? Россия никому ничего не должна. К тому же есть виды спорта, где мы традиционно сильны, есть те, в которых мы ожидаем сюрпризов. Не только мы соревнуемся за медали. Всё будет хорошо. Все наши дисциплины впереди», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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