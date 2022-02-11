Скелетон, Олимпийские игры — 2022, мужчины: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужском скелетоне. Третья попытка начнётся в 15:20 мск, финальная — в 16:55. Россию представят Александр Третьяков, Евгений Рукосуев и Даниил Романов.
В прямом эфире соревнования по скелетону можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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