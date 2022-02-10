Россия уступает трём странам по количеству медалей после 7-го дня Олимпийских игр

Сборная России на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) по состоянию на 10 февраля опустилась на четвёртую позицию в общем медальном зачёте по количеству завоёванных наград.

За седьмой соревновательный день российские олимпийцы не смогли завоевать ни одной медали, дважды остановившись в шаге от пьедестала.

Всего в копилке россиян 11 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых.

На первом месте в данном зачёте расположилась команда Австрии. На её счету 13 медалей (4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых). На второй позиции идёт Норвегия с 12-ю медалями (5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых награды). На третьем месте — Канада, спортсмены этой сборной сумели завоевать также 12 медалей (1 золото, 4 серебра и 7 бронз).

За сборной России в медальном зачёте по количеству медалей следует команда США. На их счету 10 медалей (4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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