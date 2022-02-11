Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая во время чемпионата России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, дала положительный результат.
«Теперь максимально важно продолжать бороться за Валиеву! Объяснять, доказывать! Важно сражаться за каждого нашего спортсмена, если возникает необходимость! А спортсменам ни в коем случае не применять запрещённые препараты! Так победим!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешения ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).
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