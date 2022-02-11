Камила Валиева трижды упала на тренировке Олимпиады-2022 в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева допустила три падения на тренировке зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка дважды упала с четверного тулупа и один раз — с тройного флипа, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Вот как выглядел прогон произвольной программы Камилы Валиевой: четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп (падение), каскад двойной аксель — тройной тулуп, четверной тулуп (падение), тройной флип (падение), тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.

Напомним, Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешения ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.