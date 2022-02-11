Этери Тутберидзе отказалась общаться со СМИ на фоне положительного допинг-теста Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отказалась общаться со СМИ на фоне новости о том, что допинг-тест её подопечной Камилы Валиевой дал положительный результат, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Валиева вышла на дневную тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине и трижды упала в ходе прогона произвольной программы.

Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

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