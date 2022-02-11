Британский журналист — Камиле Валиевой: ты чистая? Ты принимала допинг?

Журналист британского издания Daily Mail обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой, допинг-тест которой дал положительный результат, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Ты чистая? Ты принимала допинг?» — прокричал журналист в микст-зоне на Олимпиаде-2022 в Пекине, обращаясь к Валиевой. Камила не ответила и прошла мимо, закрыв лицо капюшоном.

Фото: Константин Лесик

Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

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