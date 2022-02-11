Спортивный юрист разъяснил ситуацию с временным отстранением Валиевой от Олимпиады-2022

Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы КлеверКонсалт, объяснила, почему к российской фигуристке Камиле Валиевой ранее было применено временное отстранение на Олимпиаде-2022 в Пекине, после того как появилась информация о сомнительном допинг-тесте спортсменки.
«Субстанция не относится к особой, к Валиевой было применено временное отстранение. РУСАДА всё сделало правильно. Потом фигуристка подала на отмену отстранения, видимо, с мотивировкой, что препарат был в загрязнённом продукте. РУСАДА отменило отстранение.
В ITA заявили, что будут обжаловать это дело в CAS от имени МОК. В течение двух-трёх суток вопрос о временном отстранении будет рассмотрен. Только вопрос временного отстранения, который решит, сможет ли Валиева продолжить участие в Олимпиаде. Вопрос самого факта положительной пробы и наказание за это, а также вопрос медалей будет рассматриваться уже позже.
Единственный шанс отстоять Валиеву в том, что речь идёт о загрязнённом продукте. Что остатки триметазидина попали в организм вместе с продуктом», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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