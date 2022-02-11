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Александр Большунов завоевал серебро в разделке на Олимпиаде-2022 в Пекине

Александр Большунов завоевал серебро в разделке на Олимпиаде-2022 в Пекине
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Лыжник сборной России Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 15 километров классическим ходом с раздельным стартом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Большунов уступил лишь представителю Финляндии Ийво Нисканену, который завоевал золото. Третьим стал норвежец Йоханнес Клебо.

Россияне Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин стали 5-м, 9-м и 13-м соответственно.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Разделка на 15 км (классический ход)

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8.
2. Александр Большунов (Россия) +23,2.
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5...
5. Алексей Червоткин (Россия) +56,9...
9. Илья Семиков (Россия) +1.39,9...
13. Иван Якимушкин (Россия) +1.57,8.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Мужчины. 15 км. Классический стиль
11 февраля 2022, пятница. 10:00 МСК
Окончено
1
Ийво Нисканен
Финляндия
37:54.8
2
Александр Большунов
Россия
+23.2
3
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+37.5

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