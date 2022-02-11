Александр Большунов завоевал серебро в разделке на Олимпиаде-2022 в Пекине

Лыжник сборной России Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 15 километров классическим ходом с раздельным стартом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Большунов уступил лишь представителю Финляндии Ийво Нисканену, который завоевал золото. Третьим стал норвежец Йоханнес Клебо.

Россияне Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин стали 5-м, 9-м и 13-м соответственно.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Разделка на 15 км (классический ход)

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8.

2. Александр Большунов (Россия) +23,2.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5...

5. Алексей Червоткин (Россия) +56,9...

9. Илья Семиков (Россия) +1.39,9...

13. Иван Якимушкин (Россия) +1.57,8.

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