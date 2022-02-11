Журова: понятно, что для Валиевой это лекарство не допинг. Это надо доказать, объяснить

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала резонансную историю с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.



«Почему долго не говорили о положительной допинг-пробе? Здесь может быть всё что угодно. И специально, и не специально. Очень многие сейчас говорят, те же юристы, что есть временные обоснования: были праздники, нюансы, другие соревнования, которые требовали проверки проб в первую очередь. Так как это были соревнования, где была взята проба, не международного уровня, поэтому можно было чуть отложить.



Я точно не Камила Валиева и не могу встать на место 15-летней девочки, которая с таким столкнулась. Я понимаю, что наверняка она была уверена, что принимает лекарства, понятно, что для неё оно не допинг. Сейчас это всё надо доказать и объяснить», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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