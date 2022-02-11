Йоханнес Клебо завоевал первую олимпийскую медаль в личной дистанционной гонке

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо завоевал бронзовую медаль в разделке на 15 км классическим стилем в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Это первая в карьере норвежца личная олимпийская медаль в дистанционной гонке.

Ранее на Играх в Пекине Клебо выиграл золотую медаль в спринте.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Разделка на 15 км

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8.

2. Александр Большунов (Россия) +23,2.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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