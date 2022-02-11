Дмитрий Губерниев прокомментировал серебро Александра Большунова в разделке ОИ-2022

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил итоги мужской гонки на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине. Золото завоевал финн Ийво Нисканен, серебро — россиянин Александр Большунов, бронзу — норвежец Йоханнес Клебо.

«С таким Нисканеном невозможно бороться. Рад за Большунова! Он спокойно реагирует, сам понимает. Шесть гонок на Олимпиаде, шесть медалей. Невероятно. Ещё есть три шанса, три гонки», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Большунов выиграл уже вторую медаль на Олимпиаде в Пекине. Ранее спортсмен стал победителем скиатлона. Ещё четыре награды Большунов завоевал на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

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