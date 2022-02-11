Дмитрий Губерниев высказался о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил новость о том, что допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой дал положительный результат.

«Нужно делать максимум, бороться, объяснять. Нужно защищать Валиеву. А потом уже выяснять, что произошло и как так получилось.

Британский журналист гордится своим вопросом Валиевой? У них министр иностранных дел думает, что Воронеж и Ростов — это территория Украины. Поэтому нечего удивляться, что их корреспондент радуется вопросу ребёнку про допинг. Пусть будет на его совести», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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