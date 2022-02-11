В Кремле обратились к Камиле Валиевой, которая сдала положительный допинг-тест

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой, чей допинг-тест дал положительный результат.

«Мы никак не комментируем и не хотим комментировать ситуацию, мы ждём завершения разбирательств. И безгранично, абсолютно безгранично и полностью, и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву. И призываем всех её поддерживать. И говорим Камиле: Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай.

У Кремля сейчас нет вопросов, у Кремля сейчас есть призыв — давайте дождёмся. Наши спортивные чиновники делают свою работу. Сейчас мы убеждены, что речь идёт о каком-то недоразумении. У наших спортивных чиновников, вы слышали сегодня заявление, есть определённые вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Мы фиксируем эти вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников», — цитирует Пескова «РИА Новости Спорт».

Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

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